Стало известно, на какие жертвы пошел Киллиан Мерфи ради роли в «Оппенгеймере»

«Мы такие: «Эй, у нас впереди три дня выходных. Возможно, мы вместе отправимся за антиквариатом в Санта-Фе. А что ты собираешься делать?» А он ответил: «О, мне нужно выучить 30 000 слов по-голландски. Приятного времяпрепровождения». Что тут скажешь, вот такая самоотверженность ради своей роли», — поделился Дауни-младший.