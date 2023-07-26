Скончался актер из "Сбрось маму с поезда" Стю Силвер

Скончался актер и сценарист фильма "Сбрось маму с поезда" Стю Силвер, сообщает Variety. Кинематографист скончался 18 июля 2023 года в своем доме Рочестере (штат Нью-Йорк). Причиной смерти послужили осложнения, вызванные раком простаты. Ему было 76 лет.

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Силвер является актером и сценаристом знаменитой комедии конца 80-х "Сбрось маму с поезда". Главные роли в фильме исполнили Дэнни Де Вито (он также снял картину в качестве режиссера) и Билли Кристал.

Комедия стала кассовым хитом и была отмечена профессиональным киноообществом: получила две номинации на "Золотой глобус" и одну номинацию на премию "Оскар".