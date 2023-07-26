52-летний Рон Секстон умер во время своего комического тура

52-летний американский актер Рон Секстон умер во время своего комического тура
На 53-м году жизни скончался Рон Секстон, американский стендапер, актер и сценарист - Донни Бейкер из популярнейшего "Шоу Боба и Тома" и его спин-оффов.
Некоторые реплики его персонажа стали в США крылатыми. Артист работал в программе более 20 лет.
Рон умер в пятницу в Огайо в разгар своего сольного стендап-тура. Об этом сообщила его семья в официальном аккаунте "Донни Бейкера" в соцсети. Причина не называется.
После подтверждения появились в аккаунте "Шоу Боба и Тома" и в соцсетях коллег актера. Также без конкретизации причин и обстоятельств.