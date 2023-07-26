Кологривый высказался о Самбурской после секс-сцены

"Поэтому меня ничего не смущало. Настя работает, как часы. Бесперебойно. Откровенные сцены зачастую снимаются в сложных условиях, так что людям нет дела до соития мужчины и женщины - это всего лишь производство. Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций. Словом, это не так романтично, как многим кажется", - признался актер.