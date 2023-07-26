Кологривый высказался о Самбурской после секс-сцены
Актер Никита Кологривый признался, что не стеснялся во время откровенной сцены в сериале "Макс и Гусь" с Настасьей Самбурской. Об этом артист заявил в интервью kp.ru.
По его словам, он давно знаком с Самбурской как актрисой: прежде он ее воспринимает как профессионала, а потом уже - "как красотку".
"Поэтому меня ничего не смущало. Настя работает, как часы. Бесперебойно. Откровенные сцены зачастую снимаются в сложных условиях, так что людям нет дела до соития мужчины и женщины - это всего лишь производство. Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций. Словом, это не так романтично, как многим кажется", - признался актер.
Звезда "Черной весны" заявил, что в новом шоу секс-сцены показаны не через пошлость, а через иронию - именно так, считает Кологривый, и нужно поступать при создании подобных сцен.
"Мы искали юмор в каждой сцене. Ведь наша история по сути документальная, про отношения. И если секс из нее выбросить, то непонятно будет, насколько сильно страсти кипят в героях, а секс - все же часть нашей жизни и довольно большая", - подчеркнул артист.