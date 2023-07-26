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Актер Киллиан Мерфи мог получить роль Роберта Оппенгеймера 10 лет назад

В июле этого года на экраны вышел биографический триллер "Оппенгеймер", режиссером которого выступил Кристофер Нолан. Главную роль в ленте исполнил актер Киллиан Мерфи.

Стало известно, что роль американского физика Роберта Оппенгеймера Мерфи мог на себя примерить еще в 2014 году. Об этом сообщает Vanity Fair.

Нолана расстроила дата выхода фильмов "Оппенгеймер" и "Барби"

Почти 10 лет назад на экраны вышел сериал "Манхэттен", который также рассказывал историю создания атомной бомбы. И, по словам шоураннера проекта, в списке актеров на кастинг значился и Киллиан Мерфи. Однако роль досталась Дэниелю Лондону.

Ранее зритель нашел ошибку в фильме "Оппенгеймер".

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