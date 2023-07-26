В июле этого года на экраны вышел биографический триллер "Оппенгеймер", режиссером которого выступил Кристофер Нолан. Главную роль в ленте исполнил актер Киллиан Мерфи.

Стало известно, что роль американского физика Роберта Оппенгеймера Мерфи мог на себя примерить еще в 2014 году. Об этом сообщает Vanity Fair.