Актер Киллиан Мерфи мог получить роль Роберта Оппенгеймера 10 лет назад
В июле этого года на экраны вышел биографический триллер "Оппенгеймер", режиссером которого выступил Кристофер Нолан. Главную роль в ленте исполнил актер Киллиан Мерфи.
Стало известно, что роль американского физика Роберта Оппенгеймера Мерфи мог на себя примерить еще в 2014 году. Об этом сообщает Vanity Fair.
Почти 10 лет назад на экраны вышел сериал "Манхэттен", который также рассказывал историю создания атомной бомбы. И, по словам шоураннера проекта, в списке актеров на кастинг значился и Киллиан Мерфи. Однако роль досталась Дэниелю Лондону.
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