От кино до политики: насыщенная жизнь Арнольда Шварценеггера

30 июля свой день рождения отмечает один из самых популярных актеров мира – Арнольд Шварценеггер. В 2023 году легенде исполняется 75 лет.

Шварценеггер – человек, сумевший гармонично совместить сразу множество хобби и профессий. Если перечислить все его "звания", можно догадаться, какой насыщенной является жизнь этого американца австрийского происхождения. Он – культурист, бизнесмен, актер, продюсер, политический деятель. И практически в каждой из этих своих жизненных ролей Арнольд Шварценеггер добился весомых успехов.

Harry Chase, Los Angeles Times

Будущая звезда родился в семье католиков в Австрии 30 июля 1947 года. Семья жила скромно, а детей воспитывали в строгости. Нередко отец наказывал отпрысков розгами. Ходили слухи, что маленький Арни родился от другого мужчины, именно по этому отец и был с ним особенно строг, а все внимание уделял старшему брату Арнольда – Мейнхарду.

С детства сыновья занимались спортом, Арнольд отдавал предпочтение футболу. Но когда тренер привел 14-летнего Арни в тренажерный зал, тот моментально решил посвятить себя бодибилдингу. Уже с подросткового возраста Шварценеггер уделял массу времени тренировкам в тренажерке и с восхищением наблюдал в кинотеатре за игрой своих кумиров бодибилдеров. Известно, что одним из главных примеров для Арнольда был советский тяжелоатлет Юрий Власов, с которым он познакомился на чемпионате мира в Вене в 1961 году. Уже в 20 лет Арни стал победителем конкурса "Мистер Вселенная", став самым юным обладателем этого титула за всю историю конкурса.

Начало актерской карьеры у Шварценеггера было не слишком успешным. Свою первую работу в кино, роль в фильме "Геркулес в Нью-Йорке" Арнольд считает самой нелюбимой. Его много критиковали за слишком раздутые мускулы, за акцент, неповоротливость и в целом внешний вид. Однако Арни не сдавался и стал лишь упорнее заниматься актерским мастерством, сценическим движением и брать уроки языка.

Кадр из фильма

Однако после выхода в свет в 1982 году ленты «Конан-варвар», где Шварценеггер сыграл главную роль, актер стал кумиром миллионов, его слава разнеслась по всему миру и лишь укрепилась после выхода второй части картины в 1984 году. Именно тогда в нем признали суперзвезду. В том же году на экраны вышел легендарный "Терминатор" Джеймса Кэмерона, который стал одним из культовых боевиков столетия. Дальше карьера Арни в кино уже слабо поддавалась критике. Он удостоился немалого количество престижных кинонаград, а уже в 1993 году дебютировал в качестве продюсера фильма «Последний киногерой».

Получив помимо уже имеющегося австрийского гражданства, гражданство США, Арнольд начал активно интересоваться политикой и вступил в республиканскую партию. Он уделял этому большое внимание и уже в 2003 году был избран мэром штата Калифорния. Актеру не только удалось достойно отслужить на этом посту, у него получилось настолько полюбиться народу в этой роли, что его переизбрали на второй срок в 2006 году.