"Это был ад": Мэтт Дэймон о поцелуе со Скарлетт Йоханссон
Американский актер Мэтт Дэймон рассказал о сцене поцелуя с актрисой Скарлетт Йоханссон во время съемок фильма "Мы купили зоопарк" в 2011 году. Об этом сообщает ET Online.
Дэймон рассказал, что после сцены с поцелуем актеры отправились на обед, где Йоханссон съела сэндвич с луком. Когда артисты вернулись с перерыва режиссер фильма Кэмерон Кроу заявил, что фрагмент необходимо переснять.
"И Скарлетт такая: "Вот черт, я только что поела лука". Можешь себе представить, каково мне было целоваться с ней в кадре после этого? Это был просто ад", — поделился актер.
Он также добавил, что позже некоторое время подшучивал над коллегой, говоря, что из ее рта пахнет розами.
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