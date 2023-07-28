Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

В возрасте 47 лет ушел из жизни актер Андрей Бабенко, известный по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Кино-театр.ру».

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На странице портала, посвященной Андрею, в графе «годы жизни» появилась дата смерти: 24 июля. Причина смерти не уточняется.