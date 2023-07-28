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Самбурская рассказала, вернется ли в "Универ"

На днях стало известно о начале съемок продолжения знаменитого сериала «Универ». О возвращении в проект объявили Арарат Кещян, Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Виталий Гогунский и другие, полюбившиеся зрителям актеры. Но о появлении в сериале героини Настасьи Самбурской, Кристины, не было известно ничего.

Самбурская рассказала, вернется ли в "Универ"
© Globallookpress.com

Актриса решила не мучить поклонников и в социальных сетях рассказала, будет ли принимать участие в съемках.

Как оказалось, появления Самбурской в «Универе» ожидать не стоит: актриса не смогла договориться с создателями шоу о размерах гонорара.

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Актриса уверена, что ее материальное вознаграждение за участие в проекте должно заметно вырасти, но продюсеры оказались не готовы удовлетворить аппетиты Настасьи.

«По моему мнению, спустя 3 года после выхода заключительного сезона, ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало», — призналась Самбурская.

Ранее Анна Хилькевич высказалась о продолжении "Универа".

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