Самбурская рассказала, вернется ли в "Универ"
На днях стало известно о начале съемок продолжения знаменитого сериала «Универ». О возвращении в проект объявили Арарат Кещян, Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Виталий Гогунский и другие, полюбившиеся зрителям актеры. Но о появлении в сериале героини Настасьи Самбурской, Кристины, не было известно ничего.
Актриса решила не мучить поклонников и в социальных сетях рассказала, будет ли принимать участие в съемках.
Как оказалось, появления Самбурской в «Универе» ожидать не стоит: актриса не смогла договориться с создателями шоу о размерах гонорара.
Актриса уверена, что ее материальное вознаграждение за участие в проекте должно заметно вырасти, но продюсеры оказались не готовы удовлетворить аппетиты Настасьи.
«По моему мнению, спустя 3 года после выхода заключительного сезона, ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало», — призналась Самбурская.