Самбурская рассказала, вернется ли в "Универ"

На днях стало известно о начале съемок продолжения знаменитого сериала «Универ». О возвращении в проект объявили Арарат Кещян, Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Виталий Гогунский и другие, полюбившиеся зрителям актеры. Но о появлении в сериале героини Настасьи Самбурской, Кристины, не было известно ничего.

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Актриса решила не мучить поклонников и в социальных сетях рассказала, будет ли принимать участие в съемках.

Как оказалось, появления Самбурской в «Универе» ожидать не стоит: актриса не смогла договориться с создателями шоу о размерах гонорара.

Актриса уверена, что ее материальное вознаграждение за участие в проекте должно заметно вырасти, но продюсеры оказались не готовы удовлетворить аппетиты Настасьи.