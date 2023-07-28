Как Юлия Меньшова стала актрисой

Сегодня свое 54-летие празднует известная российская актриса театра и кино, телеведущая, театральный режиссер и телепродюсер Юлия Меньшова.

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В честь дня рождения знаменитости "Рамблер" расскажет о ее жизни и творческом пути.

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Детство и юность

Юлия родилась 28 июля 1969-го года в творческой семье, которую совсем скоро полюбила вся страна. Отец – Владимир Меньшов, актер, будущий сценарист, режиссер, лауреат главного мерила таланта в кинематографе "Оскар" и народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Мать – актриса, будущая народная артистка России, уже успевшая на тот момент сняться в фильмах "Дни летные" и "Звезды и солдаты".

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На первый взгляд, судьба девочки была предрешена: впереди кружки по актерскому мастерству, поступление в театральный ВУЗ и открытые ворота в мир кино. Однако все складывалось немного по-другому.

Образование

Во время обучения в школе юная Юлия начала проявлять интерес к литературе. Из-под ее пера выходили отличные сочинения, эссе и рассказы, девочка вела личный дневник, в котором умело описывала события из своей жизни. Совсем скоро именитая наследница поняла, что хочет связать судьбу с творчеством, но немного в отличном от родителей направлении.

"Ближе к окончанию школы я хотела стать писателем. Но от этого меня отговорил папа, сказав: "Господи, если ты хочешь стать писателем, для этого не надо поступать в литературный институт. Если захочешь – напишешь. Сейчас, в свои 17 лет, что ты можешь рассказать людям о жизни?". Был прав", – поделилась воспоминаниями звезда в проекте "Не Пруст".

Уже перед поступлением девушка узнала, что для допуска к вступительным экзаменам требуются опубликованные работы, которых у нее на тот момент не было. Она решила не терять год зря и поступила в Школу-студию МХАТ. Правда, предварительные испытания будущая артистка прошла не под своим именем, а как Юлия Большова. Таким образом она избавилась от возможных ассоциаций приемной комиссии со своими известными родителями и в результате смогла стать студенткой МХАТа.

Спустя 4 года Меньшова успешно окончила заведение, о чем свидетельствовал ее диплом с отличием.

Начало карьеры

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