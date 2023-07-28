Лукерья Ильяшенко: «Люблю играть антагонистов»

31 июля в 21:00 на телеканале ТНТ состоится телепремьера спортивного драмеди «Колотушка» о двух братьях, которые попадают в современный мир боев без правил. Это первый российский сериал, который расскажет о культуре поп-ММА – смешанных единоборств, в которых могут принять участие не только профессионалы, но и любители. Актеров сериала, в том числе исполнителей главных ролей Юрия Насонова («Майор Гром: Чумной доктор») и Андрея Пынзару («Девушки с Макаровым») перед съемками тренировали мастера известной бойцовской лиги «Наше дело», а сами съемки проходили на их площадке. Сериал обещает немало сюрпризов для фанатов фильмов с Брюсом Ли и другими иконами спортивного кино и погрузит в дикую атмосферу пацанских боев; но при этом «Колотушка» – еще и трогательная история про братскую любовь, семейные ценности и взрослый выбор между близкими людьми. Мы говорили с актрисой Лукерьей Ильяшенко о ее ролях в сериалах «Колотушка» и «Сергий против нечисти», а также узнали от нее немного о ее родном городе Самаре.

Сериал «Сергий против нечисти» выходит на родном для вас телеканале ТНТ, ведь многие зрители полюбили вас после роли в сериале «Сладкая жизнь». Кстати, этот сериал, в отличие от многих других, не выглядит устаревшим. Как вы думаете, почему?

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— «Сладкая жизнь» не выглядит устаревшей. Вот почему, вся эта история держится на четырех столпах: первый – это неравнодушные люди, а именно креаторы, режиссер, шоураннеры и сценаристы. Это люди, которые всегда были на площадке и всегда спорили и пытались найти оригинальные решения для сцены. Всегда пытались сделать проект лучше. Второй столп – крутая драматургия, написано очень здорово. Третий – потрясающая операторская работа и четвертый – режиссер, который умеет работать с артистами и умеет донести до них то, чего он от них хочет, вот именно поэтому «Сладкая жизнь» до сих пор актуальна.

Она всегда будет смотреться хорошо, останется хорошим продуктом, потому что люди делали «Сладкую жизнь» с горячим носом, на тот момент они были пассионариями. Думаю, остаются ими и сейчас. Им хотелось сделать классно. В нашей профессии очень много людей, которые уже давно потеряли страсть к своему делу и угасли. Им не хочется никому ничего доказывать, не хочется попытаться прыгнуть выше собственной головы. Мне кажется, что кинопроизводство – это та индустрия, где тебе постоянно стоит пытаться прыгнуть выше собственной головы, иначе оно того не стоит, вот и вся команда «Сладкой жизни» состояла именно из таких людей.

А почему, на ваш взгляд, с тех пор стали снимать так много сериалов? Почему пробудился зрительский интерес?

— Больше сериалов стали снимать, потому что начали развиваться стриминговые сервисы, они начали зарабатывать на подписках, а как в этом случае удерживать внимание зрителя, на мой взгляд, все очевидно – хронометражем сделать так, чтобы зритель прикипел к герою и хотел его видеть на экране все больше и больше. Стандартные полнометражные 1,5–3 часа не дают такого же сближения с героем, как несколько сезонов по 15 серий, этим все объясняется.

В «Сергии против нечисти» намешано много жанров, этим он цепляет зрителя. А чем сериал изначально зацепил вас?

— «Сергий против нечисти» изначально круто был написан. Конечно, я бы лучше сыграла Сергия, чем довольно занудную Катю Земцову, но, с другой стороны, поскольку обычно играю антагонистов, иногда и протагониста тоже надо сыграть, поэтому и согласилась. Катя Земцова – девушка хорошая, порядочная, а не то, что я обычно играю.

Вы говорили однажды, что это вы предложили Роману Маякину попробоваться на роль Сергия. А как вы поняли, что это может быть его роль?

— Проект сначала прислали мне, потом я случайно встретилась с Ромой, и мы пошли обедать, я смотрю на него и думаю: «Господи, боже мой, вот же он – Сергий». Я тут же ему сказала, на мой взгляд, этот материал для него – так и оказалось.

Были ли еще такие случаи, когда вы разглядывали в знакомых актерах персонажей?

— Случай с Ромой был единичным, больше я в знакомых никаких персонажей не разглядывала, не приходилось.

Еще один новый сериал с вашим участием – «Колотушка». Чем он показался вам интересным?

— Мне хотелось еще раз поработать с режиссером Мишей Малининым. Мы с ним работали на другом проекте, где я играла с Ваней Янковским. Ну и всегда хорошо сыграть властную женщину, такую как моя героиня – Алиса. Она тоже, конечно, антагонист, и я люблю играть антагонистов, но в сериале «Колотушка» у нее немножко другая окраска, она всего добилась сама, все делала сама и поэтому горизонтов не видит и чувствует власть. Она знает, что обладает властью. Власть и деньги очень деформируют человеческую психику. Мне было интересно это исследовать, интересно это показать.

«Колотушку» называют «пацанским кино», согласны ли вы с этим? Или такое гендерное деление только вредит фильмам и сериалам и отсекает аудиторию?

— Гендерное деление, «пацанское кино», мне, честно говоря, совсем по барабану на гендерное деление. Мне, как исполнителю и как зрителю, важно, чтобы деление в кино было на хорошее и плохое, и очень хочется, чтобы сериал «Колотушка» был хорошим продуктом, а хороший он или не очень, покажет вскрытие, на нашем киношном языке – рейтинги. Вот посмотрим рейтинги, и станет ясно – хорошее это кино или плохое. Это значит, что зашло, и зритель хочет смотреть дальше.

Вы уехали из Самары в детском возрасте. А какие воспоминания о городе у вас остались?

— Помню Волгу, там было классно, помню, как огромная слюнявая собака положила мне пятилетней свою мордочку на колено, и все ее слюни оказались на моей штанине, помню бассейн на набережной Волги и как мы ходили туда с мамой. Там была лестница, и между ступенями были огромные щели, и мне казалось, что я туда провалюсь. Помню, как меня водили на художественную гимнастику, где-то в центре. Помню красивые зимы в Самаре, когда ночью идешь и снег скрипит – там очень хорошие, холодные; как бабушка везла меня в первый класс, когда я оставалась у нее, и она мне делала какие-то бутерброды, количество их было рассчитано явно не на семилетнего ребенка, а на роту солдат. Меня одевали, укутывали в одеяло, усаживали в санки. Туда же рюкзак с провиантом – так бабушка везла меня в школу. Зимой я досыпала в санках, и помню, как хрустел снег. Темно, зима – это было необыкновенное, магическое ощущение.

Пару лет назад в интервью вы говорили, что у вас в Самаре живут друзья. Они до сих пор остаются в городе, развивают его? В каких сферах они работают?

— В Самаре у меня остался друг детства Тема Воробьев. Он со своими партнерами создал там какой-то арт-кластер, у них свой бар. Как-то развивают туризм, и они большие молодцы, хотелось бы приехать туда отдохнуть и посмотреть наконец, что они там нагородили.

Как думаете, есть ли у Самары кинематографический потенциал?

— Есть ли у Самары кинематографический потенциал, я не знаю, давно там не была.

Самару часто называют главным летним городом России без моря. Бывали ли вы в Самаре летом? Какие впечатления?