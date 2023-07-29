Сын назвал причину ранней смерти Владимира Басова

28 июля - юбилей грандиозного советского и российского актера и режиссера, народного артиста СССР Владимира Павловича Басова. Басов родился в этот день в 1923 году в небольшом поселке Воронежской тогда губернии. В семье красного комиссара и дочери священника.

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Отец, финн по национальности, сражался с басмачами в Средней Азии. Погиб в 1931-м. Жизнь его сына, к несказанной печали, тоже не была долгой - актер и постановщик, подаривший нам десятки знаковых ролей и несколько мощных режиссерских работ, скончался в сентября 1987-го 64-летним.

В 1974-м у Басова случился обширный инфаркт - полтора месяца в больнице. Весной 1983-го Владимир Павлович перенес инсульт, после которого оказался практически парализован. Восстановление шло мучительно - артист так и не смог потом нормально ходить, левая рука работала плохо. Утром 1987-го - второй инсульт: он убил актера буквально на глазах сына - Александра.

Режиссер Александр Басов, младший сын актера, отвечая на вопрос, что стало причиной смерти отца, честно признает, что тот "вел не очень правильный образ жизни". Плюс Басов фронт прошел - была контузия.