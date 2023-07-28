Премию «Эмми» перенесли из-за забастовок американских актеров

Церемонию вручения премии американской телеакадемии «Эмми», которая изначально планировалась на 18 сентября, перенесут из-за происходящих забастовок в Голливуде. Это произойдет впервые за последние 20 лет, сообщило издание Variety.

— Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если появится новая информация, — говорится в заявлении организаторов премии.

Точная дата проведения церемонии на данный момент все еще не определена и, как ожидается, не будет озвучена раньше начала августа. В предыдущий раз премия переносилась в 2001 году из-за теракта 11 сентября и начала военной операции Соединенных Штатов в Афганистане, говорится в материале.