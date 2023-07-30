Кто мог бы сыграть Барби лучше Марго Робби

Джулия Гарнер известна зрителям по ролям в «Озарке» и «Изобретая Анну». Ей всего 28 лет, а она уже может похвастаться растущей популярностью во всем мире и двумя премиями «Эмми». В «Изобретая Анну» Гарнер блистательно сыграла очень умную девушку, которая стремится попасть в светский, можно сказать, кукольный мир. Она вполне могла бы справиться и с ролью Барби.