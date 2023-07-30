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Кто мог бы сыграть Барби лучше Марго Робби

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Марго Робби, казалось бы, идеально вписывается в персонаж куклы Барби. Но кто смог бы получить эту роль вместо нее? 
© Кадр из фильма «Барби»
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Сидни Суини всего 24 года, и она уже снялась в трех крупнейших сериалах последних пяти лет: «Эйфория» , «Белый лотос » и «Рассказ служанки» . Несмотря на то, что Сидни только появилась в индустрии, она уже считается актрисой с большим диапазоном. Суинни способна вызывать и сочувствие, и неприязнь зрителей. 
© Кадр из сериала «Эйфория»
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Флоренс Пью, одна из самых обсуждаемых начинающих актрис последних пяти лет, имеет шекспировское образование и претендует на роль Мадонны в биографическом фильме. Ангельская внешность Флоренс позволяет ей претендовать на роль Барби. 
© Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая»
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Эмма Маккей из "Полового воспитания" очень похожа на Марго Робби. Голливуд считает ее талантливой актрисой, которая вполне могла бы заменить Барби в одноименном фильме. 
© Кадр из фильма сериала «Половое воспитание»

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Джулия Гарнер известна зрителям по ролям в «Озарке» и «Изобретая Анну». Ей всего 28 лет, а она уже может похвастаться растущей популярностью во всем мире и двумя премиями «Эмми». В «Изобретая Анну» Гарнер блистательно сыграла очень умную девушку, которая стремится попасть в светский, можно сказать, кукольный мир. Она вполне могла бы справиться и с ролью Барби. 
© Кадр из фильма «Уже не дети»
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Актерская карьера Скай Феррейры показывает, что она смогла бы сыграть любую роль. В фильмах Гервига часто рассматриваются молодые девушки, достигшие совершеннолетия, и картины, в которых уже сыграла Феррейра, связаны как раз с похожими темами. Если бы Барби была более задумчивым персонажем, Ферейра отлично вписалась бы в эту роль. 
© @skyferreira
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26-летняя Хлое Морец в кинобизнесе уже почти два десятилетия. Морец прошла редкий путь взросления вместе со своими персонажами. Кукольная внешность и актерский опыт вполне смогли бы сделать ее убедительной Барби. 
© Кадр из фильма «Телекинез»

    "Барби" Греты Гервиг и Ноа Баумбаха становится одним из самых обсуждаемых фильмов. Яркая картина с Марго Робби в роли Барби и Райаном Гослингом в роли Кена привлекла внимание кинозрителей по всему миру.

    Конечно, все говорят о том, как Марго вписалась в роль культовой куклы. Кажется, ее ангельская внешность, светлые волосы и голубые глаза, делают ее настоящей "Барби". Кто бы еще мог так вписаться в эту роль?

    "Рамблер" расскажет об актрисах, которые могли бы стать Барби.

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