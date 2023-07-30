Кто мог бы сыграть Барби лучше Марго Робби
"Барби" Греты Гервиг и Ноа Баумбаха становится одним из самых обсуждаемых фильмов. Яркая картина с Марго Робби в роли Барби и Райаном Гослингом в роли Кена привлекла внимание кинозрителей по всему миру.
Конечно, все говорят о том, как Марго вписалась в роль культовой куклы. Кажется, ее ангельская внешность, светлые волосы и голубые глаза, делают ее настоящей "Барби". Кто бы еще мог так вписаться в эту роль?
"Рамблер" расскажет об актрисах, которые могли бы стать Барби.
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