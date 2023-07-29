Умерла знаменитая американская актриса Инга Свенсон

Скончалась Инга Свенсон, американская актриса театра, Бродвея, кино и ТВ, известная по веренице важных телешоу. Свенсон - номинантка премий "Тони" и "Золотой глобус", и неоднократно - "Эмми".

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О смерти 90-летней артистки порталу TMZ сообщил ее сын.

Свенсон родилась в 1932-м. На ТВ пришла в 50-х, зарекомендовав себя, в частности, ролью коварной Ингрид Свенсон в "Мыле".

Из "Мыла" актриса переместилась в его спин-офф - шоу "Бенсон". Амплуа - "язвительные, авторитарные и воинственные героини".