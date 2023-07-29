Умер актер из "Беверли-Хиллз 90210" и "Мелроуз Плэйс"

Ушел из жизни Лу Александр - Фил из оригинальных "Беверли-Хиллз 90210" и Сэм Либерман из "Мелроуз Плэйс".

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Артист скончался в Беверли-Хиллз, об этом стало известно от его друга Джереми Вернона.

Причины и обстоятельства ухода 91-летнего актера не называются. Александр отошел еще в начале месяца, но сообщено об этом только сейчас.

Лу родился в семье комика и выступать начал с десяти лет, составляя компанию отцу. После службы в армии занялся сольной карьерой. Записывал пластинки со своими скетчами.