Умер актер Томас Гольц

29 июля скончался Томас Гольц, американский актер, режиссер, продюсер, сценарист, писатель, журналист. Об этом сообщает APA.

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Гольц, тридцать лет работавший как журналист в СССР, Турции и на Кавказе, умер в возрасте 68 лет. Причина не называется.

Томас Гольц родился в 1954 году в Японии. Вырос в Северной Дакоте. Закончил со стипендией Нью-Йоркский университет, специализировался на Ближнем Востоке. Освещал локальные конфликты - на чем сделал себе имя. Снимал документальные картины, награжден премиями.

Говорил на русском, турецком, арабском, азербайджанском и немецком языках. Преподавал. Помимо прочего - автор книги "Убийство Шекспира: Истинные признания барда в душе". В ней писатель рассказал о своих путешествиях по Африке, где он выступал как актер шекспировских пьес.