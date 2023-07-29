Умер актер из "Совка" и "После смерти" Пьер Коллен
27 июля скончался Пьер Коллен, актер кино, театра и многочисленных телесериалов, номинант Jutra Awards, одной из канадских профильных премий.
Актер ушел на десятый день после своего 85-летия. Об этом пишет Journal de Montreal - cо ссылкой на его агентство и подтверждение от семьи.
Колен родился в Квебеке. В 1968-м стал учредителем театра. На экране - с 80-х: "Совок", "Вскрытие", "Водоворот", "Мотель "Ниагара","Сети", "Фредди", "Шоссе 132", "Выживший","После смерти", так далее.