Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала об отношениях с коллегами
Актриса Дарья Сагалова рассказала, какие у нее отношения с коллегами по сериалу "Счастливы вместе". Об этом пишет "Мослента".
Актриса периодически общается с Александром Якиным, исполнившим роль Ромы Букина, и Натальей Бочкаревой, сыгравшей Дашу Букину. Однако Сагалова призналась, что между ними нет близкой дружбы.
"Столько мы прошли вместе, не один пуд соли съели и потом все это растеряли. Возможно, не с проста мы сейчас снова собираемся", — сказала актриса.
По ее словам, возобновление съемок может поспособствовать улучшению отношений между коллегами, сделать их более взрослыми и осознанными.
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