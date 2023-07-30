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Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала об отношениях с коллегами

Актриса Дарья Сагалова рассказала, какие у нее отношения с коллегами по сериалу "Счастливы вместе". Об этом пишет "Мослента".

Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала об отношениях с коллегами
© РИА Новости

Актриса периодически общается с Александром Якиным, исполнившим роль Ромы Букина, и Натальей Бочкаревой, сыгравшей Дашу Букину. Однако Сагалова призналась, что между ними нет близкой дружбы.

"Столько мы прошли вместе, не один пуд соли съели и потом все это растеряли. Возможно, не с проста мы сейчас снова собираемся", — сказала актриса.

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По ее словам, возобновление съемок может поспособствовать улучшению отношений между коллегами, сделать их более взрослыми и осознанными.

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