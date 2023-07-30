Умерла актриса из "Соломенной шляпки" Яна Шульцова
В возрасте 76 лет умерла советская актриса Яна Шульцова, знаменитая по фильму "Соломенная шляпка". Об этом сообщила дочь актрисы Розали в социальных сетях.
Причина смерти актрисы осталась неизвестной, однако за последние двадцать лет у нее было обнаружено множество проблем со здоровьем.
Шульцова перенесла тяжелую операцию на щитовидной железе, после которой стала хуже видеть. Это потребовало еще двух операций — уже на глаза.
В 2014 году Яне Шульцовой прооперировали ногу. В результате она начала часто падать и получать травмы разной тяжести.
Кроме "Соломенной шляпки", актриса известна по проектам "Александр Дюма-старший", "Похождения красавца-драгуна", "Смерть выбирает", "Приключения криминалистки", "Манон Леско", "Мата Хари".
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