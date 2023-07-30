Кино на паузе: к чему привела забастовка актеров в Голливуде?

Члены Гильдии киноактеров продолжают забастовку в Голливуде. Они требуют повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении. Но пока успеха не имеют. А если нет работы, стало быть, нет и денег, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Бастующим голливудским актерам нечего есть. Речь не о звездах-миллионерах, а о рабочих лошадках, актерах третьего эшелона и массовки. Пойдя на принцип, они лишились денег совсем. Подкармливают голодных артистов американские театральные деятели. В своей штаб-квартире они грузят в машины киношников продукты.

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«У нас много людей без работы, некоторые с января. Им нужна еда и другая финансовая помощь. Это лишь одна из многих вещей, которые мы делаем, чтобы помочь им», – рассказал лидер профсоюза Teamsters Local 399 Hollywood Линдси Догерти.

Даже в пандемию было легче. Тогда хотя бы помогало государство. Теперь киношники сами по себе.

«Люди лишились работы из-за пикетов, и на карту поставлено многое. Мы просто просим прожиточный минимум», – рассказала актриса Мэри Робертс.

Киноиндустрия Голливуда фактически остановилась. Порядка 160 тысяч членов Гильдии киноактеров США прекратили свою работу. Теперь они устраивают пикеты. На этот раз массовку из разгневанных актеров можно было видеть у входа киностудии «Дисней».

Они пытались договориться с Альянсом кино и телевидения – просили не жадничать: не резать хронометраж сериалов, давать процент от стриминговых сервисов. Сейчас от громадных бюджетов им перепадают гроши. А еще необходимо ограничить использование искусственного интеллекта. Итого: 48 страниц требований. Но продюсерам, кажется, не до того. Они рассуждают так: актеры проголодаются и сами попросятся в кадр. Но последние пока держатся.

«Мы все боремся за наше будущее. Мы боремся за себя, и мы боремся только за свое благополучие. Мы вкладываем сердце и душу в работу, которую делаем. Это наша страсть, и мы заслуживаем вознаграждения за это», – поделилась актриса Майан Лопес.