Все без ума от Педро Паскаля: как актер перезапустил карьеру и превратился в мем

Актер стал главным любимчиком зрителей.

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Мир охватила невероятная любовь к Педру Паскалю: те, кто помнят актера еще по сериалу «Игра престолов», умиляются и уверяют, что заметили этого обаятельного мужчину первыми. Но, на самом деле, Педро снимается в кино еще с 90-х, он появлялся в нескольких фильмах в эпизодических ролях.

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Однако настоящий расцвет карьеры Паскаля состоялся, кажется, только сейчас. А его путь очень непростым и начался очень далеко от голливудских холмов.

Обаятельный мигрант

Педро Паскаль родился в семье врачей в чилийском Сантьяго, отец и мать будущей звезды были в родстве с президентом Чили. Но, когда малышу было всего девять месяцев, в стране произошел государственный переворот.

Родители были вынуждены бежать в Данию, где им предоставили политическое убежище, а вскоре семье Паскаль предложили работу в США. Они поселились в Техасе, а затем переехали в Калифорнию. Именно в этом солнечном крае Педро понял, что мечтает быть актером и пошел на первые курсы актерского мастерства.

Трагедия

Мать Педро поддерживала его во всех начинаниях и уверяла, что у сына все получится, что он обязательно станет звездой. Хотя предпосылок для этого не было: Педро проходил кастинг за кастингом, а предложений о работе не получал. Неожиданно мама Паскаля покончила с собой, шокировав и оставив невероятную боль в душе каждого члена семьи. Педро старался пережить потерю ради матери, он понимал, что должен выстоять, преодолеть трудности и добиться своей цели в память о ней.

«Она всегда и во всем меня поддерживала, и я ей верил, потому что чувствовал, что она знает что-то, чего не знаю я. Мой успех был бы невозможен, не будь ее рядом», — говорил он в интервью.

Педро предлагали стереотипные роли мексиканских бандитов, эмигрантов, карибских мафиози. И он соглашался, раз и навсегда решив для себя, что однажды его звездная роль придет. Так и случилось: в 2014 году Паскалю предложили сняться в «Игре престолов».

Ироничный, эмоциональный, несдержанный Оберин поразил зрителей. У Педро появились сотни фанатов, а его имя начало появляться в СМИ. Но до настоящей славы было еще далеко.

Взлет

После «Игры престолов» Педро стал получать новые предложения и почувствовал себя по-настоящему счастливым. Он так кайфовал на съемках, так искренне проживал роль, что с каждым фильмом влюблял в себя зрителей все больше и больше. Публика отметила мимику Паскаля, которая каждый стоп-кадр с актером превращала в мем. А еще Педро был настоящим обаяшкой на интервью, шутил, что слава нашла его на склоне лет, обнимался с журналистами и заслужил славу «рубахи-парня».

Своей коллеге по серилу «Одни из нас» 19-летней Белле он написал удивительно точное и трогательное послание:

«Как интересно, что нечто настолько великое случилось так рано в твоей жизни и так поздно — в моей»