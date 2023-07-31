Умерла актриса из "Волшебника страны Оз" Бетти Бруно

30 июля скончалась Бетти Бруно, американская актриса, телеведущая и репортер.

© Российская Газета

Артистка умерла на 92-м году жизни, сообщает телеканал Сан-Франциско KTVU, на котором она проработала более двадцати лет - до выхода на пенсию в 1992-м.

Урожденная Бетти Энн Каин появилась на свет на Гавайях. Выросла в Голливуде. На экране впервые появилась ребенком - сыграв одного из манчкинов в классическом "Волшебнике страны Оз" 1939-го, а двумя годами ранее - в "Урагане" Джона Форда.

Работа на ТВ принесла артистке три премии "Эмми". В 2020-м вышла ее книга "Дневник манчкина: Моя личная дорога из желтого кирпича".