Умерла актриса из "Волшебника страны Оз" Бетти Бруно
30 июля скончалась Бетти Бруно, американская актриса, телеведущая и репортер.
Артистка умерла на 92-м году жизни, сообщает телеканал Сан-Франциско KTVU, на котором она проработала более двадцати лет - до выхода на пенсию в 1992-м.
Урожденная Бетти Энн Каин появилась на свет на Гавайях. Выросла в Голливуде. На экране впервые появилась ребенком - сыграв одного из манчкинов в классическом "Волшебнике страны Оз" 1939-го, а двумя годами ранее - в "Урагане" Джона Форда.
Работа на ТВ принесла артистке три премии "Эмми". В 2020-м вышла ее книга "Дневник манчкина: Моя личная дорога из желтого кирпича".
До этого момента Бруно была одной из очень немногих живых актеров "Волшебника".