Джонни Депп собирается приехать в Россию

Знаменитый американский актер Джонни Депп планирует приехать в Россию уже этой осенью. Такой информацией поделилась пиар-менеджер музыкальной группы «ЯМОРЕ», слова которой передает ТАСС .

Предполагается, что Джонни Депп сможет приехать 10 ноября, а 12 ноября он и группа «ЯМОРЕ» запишут совместный трек. Также возможно, что Джонни Депп проведет в России концерт в рамках своего на тура, на котором этот трек может быть представлен.