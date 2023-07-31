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Джонни Депп собирается приехать в Россию

Знаменитый американский актер Джонни Депп планирует приехать в Россию уже этой осенью. Такой информацией поделилась пиар-менеджер музыкальной группы «ЯМОРЕ», слова которой передает ТАСС.

Предполагается, что Джонни Депп сможет приехать 10 ноября, а 12 ноября он и группа «ЯМОРЕ» запишут совместный трек. Также возможно, что Джонни Депп проведет в России концерт в рамках своего на тура, на котором этот трек может быть представлен.

Напомним, что группа "ЯМОРЕ" уже анонсировала приезд Джонни Деппа в Россию, правда позже информация была опровергнута менеджером актера.

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