Звезда «Эйфории» умер в 25 лет

Американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско в телесериале «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью актера.

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«С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как арист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях», — сообщила семья Клауда.

Подробности смерти актера не раскрываются. Отмечается, что некоторое время назад Клауд потерял отца и «боролся с его потерей».

Ангус Клауд начал карьеру в кино в 2019 году. Помимо «Эйфории» он также снялся в фильмах «Северный Голливуд» и The Line.