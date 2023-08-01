Звезда DC Стивен Амелл раскритиковал забастовки в Голливуде

Издание подчеркивает, что Амелл стал одним из самых известных актеров, которые выступили против забастовки SAG-AFTRA. При этом почти 98% членов профсоюза проголосовали за то, чтобы актеры вышли на улицы. Среди тех, кто поддержал коллег, были Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и др. В знак солидарности актер Дэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму Гильдии киноактеров США.