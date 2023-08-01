Звезда DC Стивен Амелл раскритиковал забастовки в Голливуде

Актер Стивен Амелл, известный по роли Оливера Куина в сериале «Стрела», раскритиковал забастовки голливудских коллег. Об этом сообщает Deadline.
Он назвал их «близорукими», «невероятно разочаровывающими», добавив, что это «редуктивная тактика ведения переговоров».
«Я поддерживаю профсоюз и солидарен его позицией, но я не поддерживаю забастовки», — подчеркнул звезда DC.
Сейчас актер приступил к съемкам второго сезона сериала «Хилы» Питера Сигела.
Издание подчеркивает, что Амелл стал одним из самых известных актеров, которые выступили против забастовки SAG-AFTRA. При этом почти 98% членов профсоюза проголосовали за то, чтобы актеры вышли на улицы. Среди тех, кто поддержал коллег, были Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и др. В знак солидарности актер Дэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму Гильдии киноактеров США.
12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 13 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.