Хоакин Феникс дал пощечину Ванессе Кирби на съемках «Наполеона»

Актер Хоакин Феникс вспомнил, как Ванесса Кирби попросила дать пощечину во время совместной работы. Это стало частью соглашения между артистами, которое они заключили до начала съемок фильма «Наполеон» Ридли Скотта. Ее слова цитирует Variety.

Звезды договорились, что будут импровизировать, удивляя друг друга, — так они попытались сделать байопик менее скучным и спланированным. Поэтому во время сцены развода Наполеона и Жозефины актеры захотели пойти не по сценарию.

«Она [Кирби] сказала: «Можешь дать мне пощечину, схватить, потянуть или поцеловать меня — все, что угодно», — вспомнил слова актрисы Феникс.

По словам артистов, им было комфортно работать друг с другом в предстоящем фильме.

«Это замечательно, когда у тебя есть творческий партнер», — добавила Кирби.