Умерла актриса Мария Фукс

Ушла из жизни Мария Фукс, актриса, продюсер, режиссер, в первую очередь известная как танцовщица и хореограф.

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Как передает Pagina12, аргентинская артистка ушла на 102-м году жизни 31 июля. Причина смерти "великого пионера современного танца" не названа.

При этом певица Арен Аскеро, внучка Фукс, накануне столетнего юбилея танцовщицы говорила в интервью, что ее бабушка "прекрасно себя чувствует, никакие лекарства не пьет" и иногда танцует в их студии.

Фукс начала заниматься еще ребенком у русской танцовщицы, примы Русского балета Екатерины "Кетти" Галанты, которая жила тогда в Буэнос-Айресе. Свое отношение к танцу Фукс пересмотрела, когда прочла автобиографию Айседоры Дункан. В 31 год, получив стипендию, уехала совершенствовать мастерство в Нью-Йорк.