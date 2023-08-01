Тарантино хочет снять больного Уиллиса в своем последнем фильме

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Это сотрудничество, если оно состоится, станет завершающим для обоих - состояние здоровья одного ухудшается, а второй решил завершить режиссерскую карьеру.

Тарантино обратился к семье актера с предложением и, как подчеркивается, "готов с уважением отнестись к их решению", сообщает портал NME. Ранее с Уиллисом он работал в "Криминальном чтиве".

Сейчас речь идет о фильме "Кинокритик", который должен стать последним для Тарантино как режиссера. На фестивале в Каннах он рассказал, что действие будет происходить в 1977 году, но не будет связано с личностью обозревателя Полин Кейл, как считалось ранее.