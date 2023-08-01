Актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что у нее были проблемы с самооценкой

На днях российская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о трудностях в принятии своей внешности. Об этом передает «Газета.Ru». Она призналась, что жесткая политика балетной школы закладывала девочкам, что они уродливые, толстые и бездарные.

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«У меня были сложные отношения с собой. «Спасибо» маме, которая поддерживала такую политику балетной школы и разделяла их позицию», — объяснила Ильшенко.

Однако с течением времени актриса научилась принимать себя и свою красоту. Лукерья Ильяшенко отметила, что в свои 34 максимально ощущает уверенность и гордость за себя.