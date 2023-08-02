Сагалова высказалась о ссорах на съемках "Счастливы вместе"

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериале "Счастливы вместе", высказалась о конфликтах на съемочной площадке. Об этом сообщает "Мослента".

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Сагалова рассказала, что во время съемок с Натальей Бочкаревой у нее действительно случались недопонимания. Она добавила, что у актрисы сильный характер, а сама она "взрывной" человек.

Однако, по мнению исполнительницы роли Светы Букиной, конфликты были слишком незначительными. Поэтому она не может сказать, что на съемочной площадке случались серьезные конфликты.

"Это было настолько незначительно, что у меня язык не повернется назвать это конфликтом", — заключила актриса.