9 детей-актеров, озвучивших героев популярных мультфильмов

Нередко оказывается, что герои ваших любимых мультфильмов, будучи совсем юными, почему-то озвучиваются взрослыми людьми. Однако и здесь есть место для детей-актёров, только начинающих звёздный путь.

Тлум.Ру вспоминает 9 детей, которые озвучивали мультипликационных персонажей. В этой работе возраст — не помеха!

Видео дня

№ 1: «Коралина в Стране Кошмаров»

В возрасте 13 лет актрисе Дакоте Фаннинг досталась возможность пережить настоящий сказочный кошмар, конечно, только из звукозаписывающей студии. Она стала той самой Коралиной, вынужденной бороться за возвращение в свой мир, ещё и пуговицы вместо глаз предлагают — нет, спасибо. Здесь вы можете услышать, как она взаимодействует с Робертом Бэйли, озвучившим Вайборна. Актёр старше Дакоты на 4 года.

№ 2: «Корпорация монстров»

Бу, Мэри Гиббс

Для максимальной достоверности в студию была приглашена она — Мэри Гиббс, малышка и по совместительству дочка Роба Гиббса, работавшего над созданием мультфильма. Не обошлось без натуральных таких сложностей — вы попробуйте карапуза сподвигнуть на «говорить по сценарию», ага, не тут-то было. Звукорежиссёрам пришлось потрудиться, потому что Мэри, исходя из некоторых источников, постоянно носилась по офису. Услышать её детскую непосредственность можно ещё и в мультфильме «Головоломка» от маленькой Райли.

№ 3: «Сказочный патруль»

Шушик, Ян Алабушев

Мышонок Шушик появился в мультсериале 7 лет назад в эпизоде «Кошки-мышки», являющимся вторым по счёту. Это значит, что Яну Алабушеву на момент записи голоса было как раз 7 лет. Две семёрки подряд — удачный момент. У Яна это не единственный персонаж подобного типа в фильмографии, в мультсериале «Лео и Тиг» вы слышите старания актёра когда в кадре появляется бельчонок Мартик. Что забавно — и Шушик и Мартик очень схожи по темпераментам.

№ 4: «Просто о важном. Про Миру и Гошу»

Мира, Валерия Шевченко

Мира и Гоша — брат и сестра. Осторожно проверяя границы этого мира, они обучаются тому, как правильно себя вести и не вредить остальным людям словом или делом. Актриса, как обычная, так дубляжа и озвучки — Валерия Шевченко — озвучивается Миру с 7 лет. Также она помогает оживать и юной мастерице Викки из мультсериала «Кошечки-Собачки». Интонации и тембр голоса у Валерии выделяющиеся, услышав её, вы не ошибётесь.

№ 5: «Лука»

Лука Пагуро, Джейкоб Трамбле

Канадский актёр Джейкоб постепенно собирает с неба звёзды. Взрослые зрители наверняка видели с ним не один фильм, да ещё и где мальчик был на первых ролях. И вот его время настало попасть под воду. В этом отрыве из закадровых моментов отлично видна выразительная мимика Джейкоба, ещё бы — сложно озвучить учащегося ходить по суше морского жителя, оставаясь при этом полностью спокойным, требуется вживаться.

№ 6: «Братец медвежонок»

Кода, Джереми Суарес

Дети отличные актёры ещё и в том плане, что их эмоции не успели стать частью работы — всё искреннее и неподдельное, особенно тогда, когда ради дубля приходится от души постараться. Джереми было 13 лет, когда он перевоплотился в милейшего и безобиднейшего из медвежат по имени Кода. И игра на контрасте здесь между Кодой и Кенаи, озвученным Хоакином Фениксом, которому было 28 лет на тот момент, особенно хорошо срабатывает.

№ 7: «Вверх»

Рассел, Джордан Нагаи

Здесь был проделана потрясающая работа по тому, как не дать семилетнему Джордану звучать как заправской актёр озвучивания. Сам Пит Доктер — режиссёр мультфильма и легенда студии Pixar — прорабатывал схемы того, как расслабить Джордана, чтобы голос звучал привычно и обычно для мальчика-бойскаута. Джордан выиграл своё место среди 500 желающих, и, поверьте, если мультфильм в оригинале так и не был вами посмотрен — то вы найдёте в нём нечто новое, если исправите ситуацию.

№ 8: «Алиса в Стране Чудес»

Алиса, Кэтрин Бомонт

А вот Кэтрин в возрасте 10 лет стала Алисой! И это ещё не всё, сам Уолт Дисней, активно вовлечённый в процесс создания мультфильмов, оказался настолько впечатлён длинными вьющимися волосами Кэтрин, что её же выбрал для прототипа Алисы. Звёзды сошлись по всем параметрам. Она же озвучивала Венди Дарлинг в «Питере Пэне», а заодно удостоилась звания Легенды Диснея в 1998 году, больше чем через 40 лет после появления мультфильма об Алисе.

№ 9: «Маша и Медведь»