Ефремов показал, как похудел для новой роли: фото

Пресловутый вопрос о похудении к лету у актеров не возникает: с такой профессией работать над собой нужно круглый год. Порой, конечно, и без того хороший внешний вид требуется подвергнуть изменениям: набрать дополнительные килограммы или, наоборот, скинуть еще больше. Вот и завидному красавцу Никите Ефремову, который и прежде, в общем-то, был в отличной форме, для подготовки к роли пришлось устроить себе дефицит калорий.

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В Инстаграме* актер опубликовал сторис, где сравнил две фотографии. Временная разница между снимками — чуть меньше года, но внешние перемены — колоссальные. Помимо того что Ефремов заметно похудел, он еще избавился от привычной бороды и немного поменял прическу. Признаться, Никиту мы едва узнали, особенно на последующем снимке в образе. Метаморфозы, отдадим должное, в лучшую сторону. Вангуем, в директ артиста уже стучатся толпы очарованных поклонниц.

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Ранее переменами во внешности фанатов удивила коллега Никиты Ефремова Анастасия Ивлеева. От чего ей пришлось отказаться ради такой сногсшибательности, блогер рассказала в запрещенной соцсети.