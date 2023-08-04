Звезда «Офиса» вернет $100 тысяч за неудавшийся спин-офф

Актер Лесли Дэвид Бэйкер, сыгравший продавца Стэнли в телесериале «Офис», планирует возвратить поклонникам деньги, которые они отправляли ему на создание спин-оффа популярного ситкома. Об этом сообщает Variety.

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Бэйкер подчеркнул, что всего фанаты «Офиса» пожертвовали ему $110 629 тысяч. Проект должен был называться «Дядя Стэн» и рассказывать об уже вышедшем на пенсию Стэнли, который отправляется в Лос-Анжелес на помощь своему неудачливому племяннику-бизнесмену.

Variety отмечает, что в последние недели фанаты задавали много вопросов Бэйкеру в соцсетях о том, какова судьба проекта и денег. Он начал кампанию по сбору средств в 2020 году, а к 2023-му шоу так и не сняли. Вскоре звезда «Офиса» объявил о возвращении средств. По его словам, проект застопорился сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за продолжающихся забастовок в Голливуде.