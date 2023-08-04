Умер звезда сериала «Во все тяжкие»

Печальная новость дошла до нас из-за океана. На 84-м году жизни скончался культовый американский актер Марк Марголис , наиболее известный российским зрителям по роли наркобарона в сериале «Во все тяжкие» .

Сердце звезды остановилось в одной из больниц Нью-Йорка, куда его доставили после жалоб на самочувствие, сообщил его сын Морган.

Напомним, что за роль в «Во всех тяжких» актера номинировали на несколько премий, в том числе на «Эмми». Кроме того, он снимался в таких картинах, как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Реквием по мечте», «Рестлер», а режиссер Даррен Аронофски специально для Марка написал роль отца Авилы в фильме «Фонтан».