Мать Ангуса Клауда рассказала о последних днях жизни актера

Мать актера Ангуса Клауда, который известен по роли Феско в "Эйфории", рассказала о последних днях жизни сына. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Женщина отметила, что несмотря на то, что сын был опечален кончиной отца, его последний день жизни был радостным. Она также добавила, что не верит в то, что Клауд совершил самоубийство. Пока что официальная причина смерти актера не установлена, дело расследуют.

В последний день жизни актер рассказывал, что хочет финансово помочь своим сестрам, поступившим в колледж. Также он пообещал матери эмоциональную поддержку после смерти отца. На ночь они обнялись и сказали друг другу слова поддержки.

"Я знаю только, что он положил голову на стол, где работал над художественным проектом, заснул и не проснулся", — заключила она.