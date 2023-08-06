Ульяна Донскова сыграет Валентину Терешкову
Режиссер Саша Парацелс, чей дебютный фильм «16/8» завоевал награды на фестивалях в Великобритании, Германии, Франции и США, приступила к съемкам новой картины «1963. Время, вперед!» об отправке на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
В фильме снимаются звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов, а также актеры Арина Постникова («Выжить после», «Моя мама — шпион»), Анна Уколова («Жить», «Папа», «Домашний арест»), Павел Комаров («Жуки», «Кровавая барыня», «Вне себя»), Николай Добрынин («Сваты 3»,«Родина») и др.
Валентину Терешкову сыграла российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье Ульяна Донскова. Одну из ролей исполнила еще одна спортсменка — российская фигуристка, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова.
«1963. Время, вперед!» — короткометражный фильм, являющийся также тизером к будущему сериалу на его основе.
Действие фильма происходит в 1963 году. В центре сюжета — оказавшийся в семейных передрягах ведущий инструктор Центра подготовки космонавтов, ответственный за отправку на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Ивановны Терешковой. На фоне подготовки к полету происходит ряд неожиданных и забавных ситуаций, меняющих жизнь героев.
Съемки проходят в Институте горного дела имени академика А. А. Скочинского, павильоне «Космос» на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. Фильм создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Техническую и информационную поддержку фильму оказывают «Роскосмос», РКК «Энергия» имени С.П.Королёва, «Мемориальный музей космонавтики».