Каскадеры Шарлиз Терон и Криса Хемсворта поженились

Каскадеры актеров Шарлиз Терон и Криса Хемсворта поженились после знакомства на съемочной площадке сериала Halo. Об этом пишет New York Post.

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25-летняя Аурелия Агель Хауэлл была каскадершей Терон в фильмах «Форсаж 10» и «Бессмертная гвардия 2», который выйдет на экраны в этом году. Ее супруг Джастин Хауэлл выполнил роль каскадера Хемсворта в фильмах «Тор: Любовь и гром» и «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2».

«Быть рядом с каскадером нелегко, но поскольку мы оба работаем в одной сфере, мы знаем, с какими трудностями приходится сталкиваться. Вы понимаете друг друга и [считаетесь] с безумными графиками», — сказала Орелия в интервью SWNS.

Аурелия Агель Хауэлл обладает черным поясом по тхэквондо, а также она владеет дзюдо, карате и боксом. Она была главной каскадершей в фильме «Черная вдова» и выполняла сложные трюки в фильме «Джон Уик 4», премьера которого прошла в марте 2023 года.

Четыре года назад каскадерша вывихнула плечо во время съемок сцены автомобильной аварии.