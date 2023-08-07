Самые похожие актрисы Голливуда

В нашумевшей новинке «Барби» встретились актрисы, которых тысячи зрителей считали сестрами. Марго Роби и Эмма Маккей оказались на одной съемочной площадке, благодаря сотням мемов в сети. Актрисы признались, что были, конечно, наслышаны о своем сходстве, но, познакомившись, не нашли ничего общего во внешности друг друга.

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Впрочем, зрители с Эммой и Марго не согласны: поклонники убеждены, что даже с разным цветом волос актрисы выглядят, как сестры.

Не только эти девушки могли бы стать двойниками друг друга в кино: в Голливуде работают сразу несколько пар невероятно похожих артистов.

Натали Портман и Кира Найтли

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Некоторые зрители до сих пор путают этих звезд: кто из них снимался в «Леоне»? А в «Искуплении»? Эту схожесть Киры и Натали даже использовали на съемках: в некоторых сценах звездных войн юная Найтли дублировала Портман.

Кэти Перри и Зои Дешанель

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Жена Орландо Блума и звезда ситкомов отличаются яркими, запоминающимися чертами лица: голубые огромные глаза, аккуратный нос и милая улыбка. В какой-то момент обе решили стать яркими брюнетками и стали почти неотличимыми друг от друга. Кэти признавалась, что даже хотела провести генетический тест, чтобы узнать, не являются ли они с Зои родственниками. Но до этого пока не дошло.

Эми Адамс и Айла Фишер

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У Айлы темные глаза, у Эми — прозрачно-голубые. Эми старше и всегда носит рыжие волосы, Айла экспериментирует с цветами. Но это не мешает публике их путать. Актрисы, кстати, знакомы и сами считают, что обладают удивительным сходством. Впрочем, артистки считают сравнения друг с другом весьма комплиментарными.

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

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Рыжиеволосые красотки однажды встретились на съемках фильма «Прислуга» и поставили в тупик даже режиссера: оказалось, что в жизни они даже больше похожи друг на друга, чем на экране. Чтобы зрители не путали героинь, обеим звездам пришлось сменить цвет волос.