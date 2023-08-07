Актриса Маруся Фомина стала режиссером

"Самое важное в этой истории для меня то, как такие страшные события не смогли сломить русского человека, офицера, не озлобили его. Осоргин продолжал помогать другим, шутить, сохранять бодрость духа, потому что он знал, что смерть - это не конец. Что главное - сохранить свою душу. Мы расскажем о многих аспектах жизни лагеря через историю трепетных взаимоотношений двух главных героев - настоящего образца семейных отношений.

Кино - это всегда командная работа. Каждый, кто работает на нашем проекте, является от части соавтором этого большого и непростого полотна. Здорово, что мы нашли друг друга и мыслим в одном направлении".