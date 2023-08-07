Умер актер из сериала "Закон и порядок" Уолтер Чарльз

Ушел из жизни американский актер кино, ТВ и Бродвея и певец Уолтер Чарльз. Артисту было 78 лет. Некролог появился на BroadwayWorld. Причина смерти не названа.

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Полное имя артиста Уолтер Чарльз Якобсен, родился 4 апреля 1945 года. На Бродвее дебютировал в 1972-м - в "Лаке для волос". Играл в "Суини Тодде", "Кошках", "Женщине в белом", прочих хитах.

Сыграл Эбенизера Скруджа в "Рождественской песне" Диккенса в Мэдисон-сквер-гарден.