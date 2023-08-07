Умер актер из сериала "Закон и порядок" Уолтер Чарльз
Ушел из жизни американский актер кино, ТВ и Бродвея и певец Уолтер Чарльз. Артисту было 78 лет. Некролог появился на BroadwayWorld. Причина смерти не названа.
Полное имя артиста Уолтер Чарльз Якобсен, родился 4 апреля 1945 года. На Бродвее дебютировал в 1972-м - в "Лаке для волос". Играл в "Суини Тодде", "Кошках", "Женщине в белом", прочих хитах.
Сыграл Эбенизера Скруджа в "Рождественской песне" Диккенса в Мэдисон-сквер-гарден.
На экранах - с 1982-го, с телеверсии "Суини Тодда, демона-парикмахера". Далее - "Кегни и Лейси", "Передряга", "Сорняки", "Флеч жив", сериалы "Закон и порядок" и "Закон и порядок. Преступное намерение", другие.