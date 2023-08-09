Певец Лоза: Пересильд не летала в космос

Певец Юрий Лоза, который является приверженцем теории о плоской Земле, заявил, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в фильме «Вызов». Об этом артист рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

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По словам Лозы, версия о шарообразной Земле не может быть верной. Он также отметил, что все путешествия «в место, которое называют краем Земли, запрещены Международной конвенцией». Он добавил, что Пересильд не летала в космос.

Ранее сообщалось, что драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате более двух миллиардов рублей. По данным на седьмое августа, касса ленты оценивается в 2 000 902 443 рубля.

Картина «Вызов» вышла в прокат 20 апреля и за две недели собрала более 1 млрд руб. Однако премьерные показы в Москве начались в День космонавтики — 12 апреля. Это был первый фильм, который частично сняли в космосе.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на Международной космической станции (МКС) 12 дней — они снимали в космосе сцены операции, которую проводит космонавту героиня Пересильд, торакальный хирург.