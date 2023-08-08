Умер актер из чеховского "Вишневого сада" Кадзуоми Икэда

Скончался Кадзуоми Икэда, японский актер-ветеран кино, ТВ, театра, режиссер, сценарист и артист озвучания.

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Как передает, со ссылкой на вдову артиста Сумико, Asahi, Икэда скончался в госпитале в Токио 5 августа от пневмонии на 92-м году жизни.

Икэда родился в Токио. В шоу-бизнесе - с начала 60-х. С 1984 по 2020 год работал в составе театральной труппы Modern Theater Center Manatsuza, играя, в частности, в чеховском "Вишневом саде".