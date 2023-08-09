$96.08-0.49105.44-0.62

Звезда «Игры престолов» намекнул создателям спин-оффа, что хочет вернуться к роли

Актер Лиам Каннингэм признался, что хотел бы вернуться к роли Давоса в предстоящем спин-оффе «Игры престолов» о Джоне Сноу. Об этом сообщает Den of Geek.

Звезда «Игры престолов» намекнул создателям спин-оффа, что хочет вернуться к роли
© Газета.Ru

Звезда экранизации «Песни льда и пламени» отправил письмо своему коллеге Киту Харингтону, который исполнил роль Сноу в оригинальном шоу, а также отвечал за подбор части команды в спин-оффе.

«Я послал Киту сообщение со словами: «Лучше звоните Давосу». Но ничего не услышал в ответ», — признался Каннингэм.

По словам актера, он не знает деталей будущего проекта — только то, что прочитал в СМИ. При этом звезда скептически относится к практике самих продолжений.

«Желаю всего наилучшего всем, кто этим занимается. Если будет достаточно большой чек, то, возможно, я появлюсь снова», — отметил Каннингэм.

В июне 2022 года писатель Джордж Р.Р. Мартин подтвердил информацию СМИ о создании сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу. Рабочее название спин-оффа — «Snow». Актер Кит Харингтон позже признавался, что его персонаж будет не очень хорошо себя чувствовать в будущем шоу. Он напомнил, что в финале «Игры престолов» его персонаж убил Дейенерис Таргариен.

Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости