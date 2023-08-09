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Вся жизнь – игра: какой актрисой была Вера Васильева

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Кадр из кинофильма "Сказание о земле Сибирской". Шофер Яша Бурмак - артист Борис Андреев, Настенька - артистка Вера Васильева, 1947 год 
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Чук и Гек". В роли мамы - актриса Вера Васильева, 1953 год 
© РИА Новости
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Спектакль "Пощечина" в постановке театра Сатиры. Актеры: Георгий Менглет - Иван Иванович Щеглов (на первом плане), Олег Солюс - Леонид Степанович Чельцов, Вера Васильева - Ольга Ильинична Щеглова, 1974 год 
© ТАСС
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Народная артистка СССР Вера Васильева в музыкальной телепередаче «Бенефис», 1978 год 
© РИА Новости

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Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи "Бенефис", 1978 год 
© РИА Новости
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Съемки передачи "Голубой огонек". Актриса театра Сатиры Вера Васильева и ведущий передачи артист Малого театр Юрий Васильев во время съемки первомайского выпуска передачи, 1981 год 
© ТАСС
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Актриса Вера Васильева во время концерта в Колонном зале Дома Союзов, 1987 год 
© ТАСС
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Президент России Владимир Путин вручил орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-степени артистке Московского театра сатиры Вере Васильевой, 2000 год 
© ТАСС
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Съемки нового сериала "Следствие ведут знатоки". На снимке Георгий Мартынюк, Вера Васильева, Владимир Хотиненко, Леонид Каневский, 2001 год 
© ТАСС

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Актриса Вера Васильева в театре Сатиры на творческом вечере, посвященном 85-летнему юбилею, 2010 год 
© РИА Новости
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Актеры Вера Васильева (Графиня) и Александр Дривень (Германн) в спектакле "Пиковая дама" в постановке режиссера Андрея Житинкина по повести А.С. Пушкина в Малом театре, 2012 год 
© ТАСС
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Актеры Александр Ширвиндт и Вера Васильева на презентации книги Александра Ширвиндта "Склероз, рассеянный по жизни" в Центральном Доме актера, 2014 год 
© РИА Новости
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Актриса Вера Васильева во время празднования 85-летия М.Захарова в театре "Ленком", 2015 год 
© ТАСС
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Актриса Вера Васильева перед началом спектакля режиссера Андрея Житинкина "Роковое влечение" на сцене театра Сатиры в день своего 90-летия, 2015 год 
© ТАСС

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Актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева в 2018 году 
© РИА Новости
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Народные артисты СССР Вера Васильева и РСФСР Александр Ширвиндт на праздничном вечере "Староновогодний кабачок" в Театре Сатиры, 2023 год 
© РИА Новости

    Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте московского Театра Сатиры. Васильева провела на театральной сцене почти восемь десятилетий и была одной из самых старейших и заслуженных артисток Советского Союза и России.

    Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Ее отец был шофером, а мать вела домашнее хозяйство. По словам Веры, между родителями не было любви, ее маму просто выдали замуж, то ли чтобы спастись от голода, то ли по каким-то другим причинам.

    Во время Великой Отечественной войны юная Вера трудилась на военном заводе ученицей фрезеровщика и на сельхозработах. Из родных в столице остался лишь отец. Мать, сестры и брат были эвакуированы в разные города. Несмотря на войну, Вера Васильева продолжала учебу и в 1943 году поступила в Московское городское театральное училище.

    Ещё будучи студенткой она дебютировала в кино. В 1945 году Васильева сыграла эпизодическую роль в картине «Близнецы», а в 1947 году снялась в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской».

    С 1948 года Вера Кузьминична стала актрисой Московского академического театра сатиры. Всего же за свою карьеру Васильева приняла участие в более чем 60 постановках и снялась 30 фильмах, озвучивала мультфильмы.

    Среди ее наиболее известных театральных работ - Оля в «Свадьбе с приданым» по пьесе Николая Дьяконова, графиня Альмавива в комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по произведению Бомарше, Анна Андреевна в «Ревизоре» по комедии Николая Гоголя, Селия Пичем в «Трехгрошовой опере» по произведению Бертольта Брехта, Домна Платоновна в «Воительнице» по повести Николая Лескова, Камелия в «Реквиеме по Радамесу» по произведению Альдо Николаи.

    Кинозрителям Вера Кузьминична запомнилась благодаря ролям в фильмах «Чук и Гек» (1953), «Похождения зубного врача» (1965), «Легенда о Тиле» (1976), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981).

    Какой была одна из самых ярких актрис XX и XXI века Вера Васильева – галерее «Рамблера».

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