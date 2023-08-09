Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте московского Театра Сатиры. Васильева провела на театральной сцене почти восемь десятилетий и была одной из самых старейших и заслуженных артисток Советского Союза и России.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Ее отец был шофером, а мать вела домашнее хозяйство. По словам Веры, между родителями не было любви, ее маму просто выдали замуж, то ли чтобы спастись от голода, то ли по каким-то другим причинам.

Во время Великой Отечественной войны юная Вера трудилась на военном заводе ученицей фрезеровщика и на сельхозработах. Из родных в столице остался лишь отец. Мать, сестры и брат были эвакуированы в разные города. Несмотря на войну, Вера Васильева продолжала учебу и в 1943 году поступила в Московское городское театральное училище.

Ещё будучи студенткой она дебютировала в кино. В 1945 году Васильева сыграла эпизодическую роль в картине «Близнецы», а в 1947 году снялась в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской».

С 1948 года Вера Кузьминична стала актрисой Московского академического театра сатиры. Всего же за свою карьеру Васильева приняла участие в более чем 60 постановках и снялась 30 фильмах, озвучивала мультфильмы.

Среди ее наиболее известных театральных работ - Оля в «Свадьбе с приданым» по пьесе Николая Дьяконова, графиня Альмавива в комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по произведению Бомарше, Анна Андреевна в «Ревизоре» по комедии Николая Гоголя, Селия Пичем в «Трехгрошовой опере» по произведению Бертольта Брехта, Домна Платоновна в «Воительнице» по повести Николая Лескова, Камелия в «Реквиеме по Радамесу» по произведению Альдо Николаи.

Кинозрителям Вера Кузьминична запомнилась благодаря ролям в фильмах «Чук и Гек» (1953), «Похождения зубного врача» (1965), «Легенда о Тиле» (1976), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981).