Умер актер из Прирожденных убийц" Роберт Суон

Скончался Роберт Суон, американский актер кино, ТВ и театра, известный более чем тремя десятками проектов.

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Суон снялся в "Прирожденных убийцах" Стоуна и Тарантино, "Неприкасаемых" Де Пальмы, "Обратной тяге", "Сумеречной зоне" 80-х.

Об уходе артиста сообщила в соцсети его подруга Бетти Хёффнер. Роберт умер 9 августа в своем доме в Индиане от рака. Ему было 78 лет.

На большом экране Суон дебютировал с Пламмером и Сеймур в "Где-то во времени" в 1980-м. Сыграл Джеба в "мыле"-рекордсмене "Все мои дети", в сериале 1981-го "Широко шагая", "Стальном сердце", "Создателе кукол", оригинальном "Уравнителе", в "Кто эта девчонка?" с Мадонной, других.