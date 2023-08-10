Звезда «Эйфории» снялась в купальнике для журнала

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном образе для журнала Variety. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

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Так, на одном размещенном фото звезда популярного сериала «Эйфория» позирует в розовом купальнике с разрезами на талии, сидя на огромном куске льда. При этом ее образ дополняют туфли цвета фуксии на массивном каблуке и золотое колье в виде цепи.

Кроме того, для съемки девушка примерила комплект одежды в фиолетовых тонах, который состоял из облегающей кофты и асимметричной юбки, а также розовое боди, оформленное принтом из золотистых цепей.