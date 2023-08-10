Омельченко поделился воспоминаниями о съёмках фильма «Подросток»

«Этот выход арендовали на несколько часов у Ленинградской высшей партийной школы, повесили вывеску «ресторан», очень торопились отснять побыстрее, чтобы работники не увидели и не хихикали. Помню, что все работали очень аккуратно, ведь загубленный кадр тогда был трагедией», — признался актёр.