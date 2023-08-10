Элеонора Шашкова: На роль жены Штирлица взяли без проблем

Ровно 50 лет назад на экраны вышел легендарный 12-серийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Заслуженная артистка РСФСР, 85-летняя Элеонора Шашкова, сыгравшая роль жены разведчика Штирлица, поделилась воспоминаниями.

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Элеонора Шашков а появилась в картине Татьяны Лиозновой лишь в эпизоде. Но именно встреча Штирлица с его женой в кафе стала одним из самых запоминающихся моментов фильма.

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— Элеонора Петровна, как вы получили роль? Были кинопробы?

— Проб не было. Меня порекомендовал Зиновий Гензер (второй режиссер и консультант картины. — «Вечерняя Москва»). Мы с ним у режиссера Леонида Лукова участвовали в массовке в фильме «Две жизни» и там подружились. И вот через 10 лет раздался телефонный звонок, и мужской голос говорит: «Здравствуй, Элеонора! Это Зина (он так представлялся). Татьяна Михайловна приглашает тебя поговорить». Я приехала. Режиссер меня о многом расспрашивала. А у меня в те дни из жизни ушла мама, я очень переживала. Она поймала это настроение и, видимо, поняла, что я роль осилю. Я поинтересовалась текстом, а она ответила: «Слов нет». Тогда я попросила ночь подумать. Татьяна Михайловна ответила: «Ночью надо сладко спать. Завтра съемка». Она спросила о моем возрасте. Услышав, что мне 32 года, сказала: «Выгляди на 25, а мне нужны 40». Наложили грим. Меня утвердила. Снимали сцену на Киностудии имени Горького. Она предполагалась без участия Вячеслава Васильевича (Тихонов. — «Вечерняя Москва»): у него впервые за полгода был выходной день. Но он не выдержал и пришел в павильон. Сел под камеру и посмотрел мне в глаза. И я сразу в нем увидела жизнь, любовь, страдания — будто почувствовала, может быть, мы больше никогда не увидимся. Вот и весь рассказ.

— Съемки прошли как на одном дыхании?

— Да. За час-полтора. Татьяна Михайловна выбрала все, что ей нужно. Заплатили мне за три смены, а Вячеслав Васильевич, когда мы поднялись со стульев, меня обнял и сказал: «Молодец». А на следующий день, когда играл свою «историю», попросил на площадку привезти меня. Фильм — результат работы гениальной команды. В пяти с половиной минутах сошлись гениальная музыка Микаэла Таривердиева, гениальная работа оператора Петра Катаева, гений Татьяны Михайловны Лиозновой и великого артиста Вячеслава Тихонова.

— Тяжело играть без слов?

— Зависит от режиссера. Я играла у Михаила Богина в фильме «О любви». В финале герои тоже передают состояние души взглядом. Советский кинематограф был очень сильным. Режиссеры умели направить актера и показать, что у того творится в душе. Если в ней ничего не происходит, то и глаза ничего не выразят.

— Вы 60 лет на сцене Театра имени Вахтангова, у вас в кино почти 80 ролей. Любимая роль, наверное, все-таки в фильме «Семнадцать мгновений весны»?

— Почему же? Все роли я слепила из своего теста. Стешку, героиню киноромана «Тени исчезают в полдень», я оправдывала тем, что она была сильно влюблена. Это объясняло многие ее поступки. Иногда отрицательными чертами моих персонажей зрители наделяли меня. Зачастую в работе над образом нужны были несвойственные мне черты характера. Но я всех своих героинь люблю.

— Ваш отец не одобрял ваш выбор профессии. А вы своим внукам желаете судьбы артиста?

— Когда папа увидел меня на сцене, сменил гнев на милость. Он часто приходил на мои спектакли. Мама, увы, рано умерла и их не видела. Что касается внуков, то, по-моему, каждый человек должен сам выбирать свой путь. Предпочитаю не вмешиваться в дела молодых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Кратюк, кинокритик:

— «Семнадцать мгновений весны» — это эпохальная картина. Я помню, как люди бежали с работы, чтобы посмотреть новую серию. У картины прекрасный сценарий.

В него красиво интегрирована историческая тема, можно увидеть психологические приемы, которые применяли агенты с обеих сторон.

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