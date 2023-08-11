Актер Лавров сравнил человечность Дарта Вейдера и Кощея Бессмертного

«Но мой Кощей – это другая версия. Он не классический. Он справедливый, но мрачный. У меня Кощей со своей правдой, а не просто злодей, который хочет всех уничтожить и поработить мир. Он не Дарт Вейдер, он гораздо человечнее. Мы оставляем нечисти шанс, и это христианская концепция, как мне кажется», — посмеялся Лавров.